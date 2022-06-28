"Перебувають у стресі": російський чемпіон Олімпіади-2020 поскаржився на санкції проти спортсменів країни-агресорки

Гімнаст з РФ Артем Далалоян поскаржився, що російські атлети вже тривалий час перебувають під жорстким тиском міжнародних інстанцій.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Артем Далалоян не став називати причин санкцій щодо представників своєї країни, але висловив надію на їхнє швидке зняття.

Про Далалоян заявив в інтерв'ю засобу масової пропаганди "Р-Спорт".

"Не можу сказати, що все, що відбувається, вбиває в мені мотивацію. Я чітко розумію, заради чого і для чого це все. Російські спортсмени вже кілька років перебувають у стресі та під жорстким тиском. І ставлення з боку Міжнародного олімпійського комітету, і обмеження, і санкції, і позбавлення прапора, і позбавлення гімну. Насправді, це все погано. З цим треба щось робити. Так, зараз складний час, але колись це все має закінчитися, а російські спортсмени знову мають виходити на змагання з прапор і гімн, бути нарівні з іншими", – сказав Далалоян.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна та Леся Цуренко прокоментували відсутність на Wimbledon-2022 представників Росії та Білорусі.

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