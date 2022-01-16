Перед Australian Open: Світоліна знову опустилася в рейтингу найкращих тенісисток планети

Своєю чергою, Ангеліна Калініна з особистим рекордом дебютувала у топ-50 світової класифікації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила падіння в оновленому рейтингу WTA напередодні старту першого турніру Великого шолома нового сезону - Australian Open-2022.
27-річна уродженка Одеси втратила ще одну позицію та тепер розташовується на 17-му місці.
Зазначимо, що в листопаді Світоліна вперше з травня 2017 року випала зі списку топ-10 тенісисток світу.
Що стосується інших українок, то Ангеліна Калініна дебютувала у топ-50 рейтингу, встановивши особистий рекорд - 49-та сходинка в рейтингу WTA.
Марта Костюк опустилася на 16 позицій і тепер йде 66-ю. Леся Цуренко, навпаки, відіграла одну позицію та стала 119-ю. Даяна Ястремська, втративши одразу 42 сходинки, опустилася на 144-те місце.
Далі серед україною розташовуються Катерина Байндль (149), Дар'я Снігур (151), Катаріна Завацька (188) і Катерина Бондаренко (290).
Впевнено очолює рейтинг WTA австралійка Ешлі Барті, яка стане суперницею Цуренко в першому колі Australian Open-2022. Її переслідують білоруска Аріна Соболенко та іспанка Гарбиніє Мугуруса.
ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA
1. Ешлі Барті (Австралія) - 7111
2. Аріна Соболенко (Білорусь) - 5698
3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 5425
4. Барбора Крейчикова (Чехія) - 5213
5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 4582
6. Паула Бадоса (Іспанія, +3) - 4264
7. Анетт Контавейт (Естонія) - 4231
8. Марія Саккарі (Греція, -2) - 4071
9. Іга Швентек (Польща, -1) - 3916
10. Онс Жабер (Туніс) - 3500
…
17. Еліна Світоліна (Україна, -1) - 2641
49. Ангеліна Калініна (Україна, +2) - 1188
66. Марта Костюк (Україна, -16) - 1030
119. Леся Цуренко (Україна, +1) - 634
144. Даяна Ястремська (Україна, -42) - 502
149. Катерина Байндль (Україна, -5) - 480
151. Дар'я Снігур (Україна, +1) — 478
188. Катаріна Завацька (Україна, +2) - 364
290. Катерина Бондаренко (Україна, -36) - 233
- Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня;
- Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.
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