Перед Australian Open: Світоліна знову опустилася в рейтингу найкращих тенісисток планети

Перед Australian Open: Світоліна знову опустилася в рейтингу найкращих тенісисток планети

Своєю чергою, Ангеліна Калініна з особистим рекордом дебютувала у топ-50 світової класифікації.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила падіння в оновленому рейтингу WTA напередодні старту першого турніру Великого шолома нового сезону - Australian Open-2022.

27-річна уродженка Одеси втратила ще одну позицію та тепер розташовується на 17-му місці .

Зазначимо, що в листопаді Світоліна вперше з травня 2017 року випала зі списку топ-10 тенісисток світу.

Що стосується інших українок, то Ангеліна Калініна дебютувала у топ-50 рейтингу, встановивши особистий рекорд - 49-та сходинка в рейтингу WTA.

Марта Костюк опустилася на 16 позицій і тепер йде 66-ю. Леся Цуренко, навпаки, відіграла одну позицію та стала 119-ю. Даяна Ястремська, втративши одразу 42 сходинки, опустилася на 144-те місце.

Далі серед україною розташовуються Катерина Байндль (149), Дар'я Снігур (151), Катаріна Завацька (188) і Катерина Бондаренко (290).

Впевнено очолює рейтинг WTA австралійка Ешлі Барті, яка стане суперницею Цуренко в першому колі Australian Open-2022. Її переслідують білоруска Аріна Соболенко та іспанка Гарбиніє Мугуруса.

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Ешлі Барті (Австралія) - 7111

2. Аріна Соболенко (Білорусь) - 5698

3. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - 5425

4. Барбора Крейчикова (Чехія) - 5213

5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 4582

6. Паула Бадоса (Іспанія, +3) - 4264

7. Анетт Контавейт (Естонія) - 4231

8. Марія Саккарі (Греція, -2) - 4071

9. Іга Швентек (Польща, -1) - 3916

10. Онс Жабер (Туніс) - 3500

…

17. Еліна Світоліна (Україна, -1) - 2641

49. Ангеліна Калініна (Україна, +2) - 1188

66. Марта Костюк (Україна, -16) - 1030

119. Леся Цуренко (Україна, +1) - 634

144. Даяна Ястремська (Україна, -42) - 502

149. Катерина Байндль (Україна, -5) - 480

151. Дар'я Снігур (Україна, +1) — 478

188. Катаріна Завацька (Україна, +2) - 364

290. Катерина Бондаренко (Україна, -36) - 233

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17-го до 30 січня;

Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.

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