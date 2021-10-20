Перед доленосною грою: стало відомо, де збірна України проведе останній домашній товариський матч в 2021 році

Контрольний спаринг буде зіграно 11 листопада.
Визначилося місто, яке прийме останній домашній "товарняк" збірної України в 2021 році.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Зазначимо, що суперником команди Олександра Петракова в цьому контрольному спарингу буде збірна Болгарії. Матч між Україною та Болгарією розпочнеться 11 листопада о 19:30 за київським часом.
Щодо міста, то поєдинок буде зіграно на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.
Після гри з Болгарією, на "синьо-жовтих" очікує доленосний виїзний матч у кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Саме в ньому вирішиться, чи зможе українська команда відібратися до плейоф, аби вже там спробувати здобути путівку на світову першість.
- Збірна України в жовтні провела дві зустрічі відбору до ЧС-2022 - на виїзді зуміла здолати Фінляндію (2:1) та розписала нічию вдома проти Боснії та Герцеговини (1:1);
- Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.
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