Перед Ель Класико у фіналі Кубка Іспанії розгорівся гучний скандал: що сталося

Футболісти "Реала" та Рікардо де Бургос Бенгоечеа / © Associated Press

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Гучний скандал спалахнув напередодні фіналу Кубка Іспанії з футболу між "Барселоною" і мадридським "Реалом".

Матч опинився під загрозою зриву через те, що "вершкові" вимагали поміняти бригаду суддів на цей поєдинок, повідомляє El Mundo. Однак мадридський клуб отримав відмову від Королівської футбольної федерації Іспанії.

За даними джерела, мадридці були невдоволені призначеними на гру суддями –головним арбітром Рікардо де Бургосом Бенгоечеа та арбітром VAR Пабло Гонсалесом Фуертесом.

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Раніше клубний телеканал "Реала" випустив відео, в якому згадувалися всі помилки головного арбітра у попередніх матчах за участю "бланкос".

На пресконференції перед грою де Бургоса Бенгоечеа запитали про це і він розплакався.

"Коли твоя дитина приходить додому у сльозах, тому що в школі його батька назвали грабіжником, це дуже важко", – сказав рефері.

Своєю чергою, Фуертес заявив про свій протест через атаки гравців на арбітрів.

"Кілька тижнів тому у нас була зустріч з професійними арбітрами, і єдності більше, ніж будь-коли. Нам доведеться почати вживати більш серйозних заходів, ніж ті, які вживаються зараз. Ми не збираємося продовжувати це допускати. Через кілька днів ви, ймовірно, почуєте про те, що буде. Не сумнівайтеся в цьому. Страйк? Скоро побачимо", – сказав він.

Через такі заяви арбітрів "Реал" скасував передматчеві заходи перед фіналом Кубка Іспанії. На пресконференцію напередодні поєдинку не прибули головний тренер мадридців Карло Анчелотті та півзахисник Лука Модрич. Також "Королівський клуб" пропустив передматчеве тренування.

Мадридський гранд опублікував заяву щодо ситуації, яка склалася.

"Реал" вважає неприйнятними публічні заяви, зроблені арбітрами, призначеними на фінал Кубка Іспанії. Ці заяви, які, на диво, зосередили увагу на відео з медіаресурсу, що користується свободою вираження, такого як "Реал" Мадрид TV, були навмисно зроблені за 24 години до матчу проти одного з учасників фіналу. Це вкотре демонструє очевидну ворожість і упередженість цих арбітрів по відношенню до "Реала".

Ще більш тривожними стали заяви в загрозливому тоні про "єдність арбітрів" та анонс так званих заходів, що суперечать принципам справедливості, об'єктивності та неупередженості, які повинні переважати напередодні футбольної події, що приверне увагу сотень мільйонів людей по всьому світу.

З огляду на серйозність ситуації, Реал очікує, що відповідальні особи з RFEF і суддівського корпусу діятимуть відповідним чином, вживаючи необхідних заходів для захисту престижу інституцій, які вони представляють", – йдеться в офіційній заяві "вершкових".

Водночас "Реал" запевнив, що на тлі скандалу не збирається відмовлятися від участі у фінальному матчі Кубка Іспанії.

"У світлі чуток, які з'явилися останніми годинами, "Реал" Мадрид заявляє, що наша команда ніколи не думала про бойкот завтрашнього фіналу.

Наш клуб розуміє, що невдалі та недоречні заяви арбітрів, призначених на цей матч, зроблені за 24 години до фіналу, не можуть заплямувати спортивну подію світового значення, за якою стежитимуть сотні мільйонів людей, а також з поваги до всіх уболівальників, які планують приїхати до Севільї, та всіх тих, хто вже перебуває в столиці Андалусії.

"Реал" вірить, що цінності футболу повинні переважати, незважаючи на ворожість і неприязнь, які сьогодні вкотре проявили проти нашого клубу арбітри, призначені на фінал", – йдеться в заяві на офіційному сайті "вершкових".

Матч "Барселона" – "Реал" Мадрид відбудеться у суботу, 26 квітня, на "Естадіо де Ла Картуха" у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

Рекордсменом за кількістю виграних Кубків Короля є "Барселона", яка 31 раз перемагала в цьому турнірі. Найближчі переслідувачі "блаугранас" – "Атлетик" Більбао (24), "Реал" Мадрид (20), "Атлетіко" Мадрид (10) та "Валенсія" (8).