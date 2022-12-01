Перед матчем ЧС-2022 охоронці роздягли уболівальника догола: подробиці скандалу

У вівторок, 29 вересня, напередодні матчу чемпіонату світу-2022 між Нідерландами та Катаром трапився інцидент з англійським вболівальником.

Як повідомляє The Mirror, фаната Ентоні Джонсона, який був одягнений у веселкові кольори, не хотіли пропускати на стадіон. Охоронці стадіону почали довго та принизливо обшукувати його.

"Вони сказали, що на мені є якийсь метал, і провели мене в приватну зону, де попросили мене спочатку зняти шорти, потім черевики, штани, спідню білизну і врешті наказали роздягтися догола", – розповів чоловік.

Зазначається, що він зміг потрапити на стадіон лише після того, як у ситуацію втрутився поліцейський.

У ФІФА прокоментували цю ситуацію.

"Нам відомо про деякі випадки, коли дозволені предмети забороняли демонструвати на стадіонах. ФІФА отримала запевнення від влади, що з командирами об'єктів узгодили правила чемпіонату світу. ФІФА продовжує тісно співпрацювати країною-господаркою, щоб забезпечити повну реалізацію протоколів", – заявили у організації.

Нагадаємо, що раніше Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення дозволити уболівальникам носити речі на підтримку ЛГБТ-спільноти під час матчів чемпіонату світу-2022.

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