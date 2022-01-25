Перед матчем Кубка Африки сталася тиснява: щонайменше шестеро осіб загинуло

Поранення отримали близько 40 вболівальників.

Трагедія сталася перед поєдинком 1/8 фіналу Кубка африканських націй між Камеруном та Коморськими островами .

Як повідомляє The Guardian, перед матчем виникла тиснява біля воріт стадіону. Натовп фанатів намагався пройти на стадіон, проте охорона не змогла стримати фанатів і навести лад. У ході цієї події деякі люди падали, інші наступали на них. Кілька людей знепритомніли.

Важко поранених було доставлено до шпиталю. Згідно з першими неофіційними звітами, загинуло як мінімум шестеро людей, поранено щонайменше 40. Деякі постраждалі перебувають у тяжкому стані, у зв'язку з чим кількість жертв може збільшитися.

Зазначимо, що інцидент трапився в столиці Камеруну - Яунді. Видання LSI Africa повідомляє про семеро загиблих.

[DRAME] #CAN2021 : plusieurs personnes sont décédées et d’autres blessées lors d’une bousculade survenue à l'entrée du stade d'Olembe. Les blessés graves ont été transportés au centre hospitalier Messassi. Un premier bilan non officiel fait état d’au moins 7 morts. #CAMCOM pic.twitter.com/WMYlINrRxY — LSI AFRICA (@lsiafrica) January 24, 2022

Bousculade au stade Olembe.

pic.twitter.com/ybARNI6bT2 — Joseph Mac Opare (@jmopare) January 24, 2022