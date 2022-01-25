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Перед матчем Кубка Африки сталася тиснява: щонайменше шестеро осіб загинуло

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Перед матчем Кубка Африки сталася тиснява: щонайменше шестеро осіб загинуло

Associated Press

Поранення отримали близько 40 вболівальників.

Трагедія сталася перед поєдинком 1/8 фіналу Кубка африканських націй між Камеруном та Коморськими островами.

Як повідомляє The Guardian, перед матчем виникла тиснява біля воріт стадіону. Натовп фанатів намагався пройти на стадіон, проте охорона не змогла стримати фанатів і навести лад. У ході цієї події деякі люди падали, інші наступали на них. Кілька людей знепритомніли.

Важко поранених було доставлено до шпиталю. Згідно з першими неофіційними звітами, загинуло як мінімум шестеро людей, поранено щонайменше 40. Деякі постраждалі перебувають у тяжкому стані, у зв'язку з чим кількість жертв може збільшитися.

Зазначимо, що інцидент трапився в столиці Камеруну - Яунді. Видання LSI Africa повідомляє про семеро загиблих.

  • Стадіон "Олембе", де проходив матч, розрахований на 60 тисяч осіб, проте через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, заповнюваність зменшили до 80%. 
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