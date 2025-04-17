Перед матчем зателефонував Гвардіолі: тренер "Арсенала" оцінив тріумф над "Реалом" у Лізі чемпіонів

Мікель Артета / © Associated Press

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Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета прокоментував перемогу над мадридським "Реалом" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді англійський клуб обіграв "вершкових" з рахунком 2:1 і за сумою двох зустрічей (5:1) вийшов до півфіналу турніру.

Після завершення поєдинку Артета зізнався, що вранці перед грою з "Реалом" телефонував керманичу "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі.

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43-річний коуч "канонірів" висловив вдячність Пепу, в чиєму третнерському штабі працював асистентом від літа 2016-го до грудня 2019 року.

"Я зателефонував йому вранці (перед матчем з "Реалом" – прим.), бо вважаю, що значною мірою я тут завдяки йому.

Як гравець і як тренер він був для мене джерелом натхнення, і саме він вирішив зробити ставку на мене, включити мене до тренерського штабу як асистента.

Я провів чотири неймовірні роки з ним (у "Манчестер Сіті" – прим.). Я повинен бути вдячним, я завжди буду вдячний йому, інакше мене б тут не було", – сказав Артета.

"Мабуть, ніколи не пишався своїми футболістами більше, ніж сьогодні. Не тільки тому, що ми втретє в історії клубу вийшли до півфіналу, а й через те, як ми це зробили. Не лише через нашу гру, а й через обставини, кількість травм, які ми мали. Це демонструє характер цієї команди, цього клубу, і це ніч, якою можна пишатися", – прокоментував іспанський фахівець вихід своєї команди до півфіналу ЛЧ.

"Арсенал" вперше від сезону-2008/09 зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів. Суперником "канонірів" у боротьбі за путівку до фіналу стане французький ПСЖ.

В іншому півфіналі найпрестижнішого євротурніру зійдуться "Барселона" та міланський "Інтер".

Матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 29/30 квітня та 6/7 травня.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.