Перед стартом Олімпіади-2024: аналітики зробили прогноз, скільки медалей Україна здобуде в Парижі

Українським спортсменам пророкують 13 нагород на Іграх у столиці Франції.

Аналітики компанії Gracenote опублікували оновлений прогноз медального заліку Олімпійських ігор-2024 напередодні старту змагань.

Збірній України пророкують на Олімпіаді в Парижі 13 нагород: 2 золоті, 4 срібні та 7 бронзових.

Найбільшу кількість медалей на ОІ-2024 прогнозують США – 112, На другому місці – Китай (86), на третьому – Велика Британія (63). Франції, яка прийматиме Ігри, пророкують 60 нагород.

Наприкінці травня ця ж компанія прогнозувала, що збірна України на ОІ-2024 завоює 13 нагород: 2 золоті, одну срібну та 10 бронзових.

Зазначимо, що прогноз Gracenote базується на даних про результати головних світових та континентальних змагань після Олімпіади-2020.

Нагадаємо, на літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Читайте також:

Олімпіада-2024: хто та в яких видах спорту представить Україну

Ірак – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч футбольного турніру Олімпіади-2024

Стало відомо, кого з російських і білоруських спортсменів допустили до участі в Олімпіаді-2024