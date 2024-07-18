Перед стартом сезону УПЛ: Мирон Маркевич залишив посаду головного тренера "Карпат"

Мирон Маркевич залишив посаду головного тренера львівських "Карпат".

Про це 73-річний український фахівець повідомив у коментарі UA-Футбол.

"Скажу так: я відійшов. Але продовжую активний спосіб життя. Роблю пробіжки, по три рази на тиждень граю у футбол. Якщо граю за ветеранів два тайми по сорок хвилин, тож дуже добре почуваюся. Тому якщо побачу, що комусь потрібен, то немає запитань.

Охоче беру участь у ветеранських та виставкових матчах, отримуючи від цього задоволення. У суботу гратиму у матчі ветеранів "Карпат" проти наших військових.

Взагалі у мене є чим зайнятися. Думаю найближчим часом вибратися на Схід, а також завітати до мого улюбленого Харкова. А "Карпатам" я бажаю успіху. Дякую усім, з ким працював – і клубу, і футболістам, і тренерам, які мені допомагали. Особливо своєму синові Остапу, який мені дуже допоміг, коли в цьому була потреба", – сказав Маркевич.

Маркевич очолив "Карпати" у червні 2023 року після семирічної паузи в тренерській роботі. Під його керівництвом "леви" оформили вихід до УПЛ, де зіграють вперше від сезону-2019/20.

Саме "зелено-білі" відкриватимуть новий сезон чемпіонату України – у першому турі львівська команда 3 серпня на виїзді зустрінеться з рівненським "Вересом".

Читайте також:

"Футбол для мене – більш ніж просто гра": Коноплянка оголосив про завершення кар'єри

"Не захотів грати в лотерею з повістками": спортивний журналіст пішов добровольцем в ЗСУ

УЄФА визначив найкращий гол Євро-2024: відео шедевра