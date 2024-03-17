Перед заключною гонкою сезону: визначився переможець Кубка світу з біатлону-2023/24

Норвежець Йоганнес Бьо здобув перемогу в загальному заліку Кубка світу з біатлону-2023/24.

30-річний норвезький біатлоніст став недосяжним для своїх суперників після гонки переслідування на останньому етапі сезону в канадському Кенморі.

Йоганнес став переможцем персьюту і збільшив відрив від свого брата Тарьєя Бьо до 137 очок. Тепер навіть якщо Тарьєй виграє заключну гонку сезону – масстарт у Кенморі, то зможе набрати лише 90 балів і все одно не наздожене лідера загального заліку.

Для Йоганнеса це п'ятий Великий кришталевий глобус у кар'єрі. Раніше він вигравав головний трофей сезону у 2019, 2020, 2021 та 2023 роках.

Поточний сезон Кубка світу з біатлону завершиться в неділю, 17 березня. Цього дня на етапі в Кенморі відбудуться масстарти. Жінки вийдуть на старт о 19:10, а чоловіки – о 23:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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