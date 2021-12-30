Передолімпійський етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів

Передолімпійський етап Кубка світу з біатлону відбудеться без глядачів

В Антгольці біатлоністи змагатимуться без підтримки уболівальників на трибунах.

Етап Кубка світу з біатлону-2021/22 в італійському Антгольці відбудеться без глядачів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Відповідне рішення ухвалила місцева влада Антгольца з огляду на зростання кількості хворих на COVID-19.

Зазначимо, що італійський етап Кубка світу став уже третім цього сезону, на якому будуть відсутні глядачі. Раніше про недопуск фанатів на трибуни оголосили організатори гонок в німецькому Обергофі. Крім того, перша гонка в німецькому Рупольдингу також відбудеться за порожніх трибун.

Гонки в Антгольці заплановані на 20-23 січня 2022 року. До програми етапу в Італії входять індивідуальні гонки, масстарти і естафети. Це буде останній етап Кубка світу перед Олімпійськими іграми-2022.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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