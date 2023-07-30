Передсезонне Ель Класико: "Барселона" знищила "Реал" у товариському матчі (відео)

"Барселона" розгромила мадридський "Реал" у контрольному поєдинку, який відбувся в ніч проти 30 липня у США. Ель Класико закінчилося з рахунком 0:3 .

Підопічні Хаві вийшли вперед у першому таймі. На 15-й хвилині Усман Дембеле відзначився після передачі Педрі.

"Вершкові" мали можливість швидко зрівняти рахунок, але Вінісіус Жуніор на 20-й хвилині не реалізував пенальті.

Наприкінці зустрічі "синьо-гранатові" закріпили свою перевагу. На 85-й хвилині Фермін Марін забив після пасу Серхі Роберто, а в компенсований час Марін віддав гольовий асист на Феррана Торреса.

Зазначимо, що ворота мадридців у цьому матчі захищав бельгієць Тібо Куртуа. Українець Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

У попередньому спарингу американського турне "Барселона" у видовищній "перестрілці" поступилася лондонському "Арсеналу" (3:5). 2 серпня "блаугранс" проведуть товариський матч проти "Мілана".

Для "Реала" це був третій матч після виходу з відпустки. У першому спарингу "Королівський клуб" здійснив феєричний камбек і переміг "Мілан" (3:2), а в другому обіграв "Манчестер Юнайтед" (2:0). Проти "россонері" та "манкуніанців" у воротах мадридців грав Лунін.

У стартовому матчі нового розіграшу чемпіонату Іспанії "Барселона" 13 серпня на виїзді зустрінуться з "Хетафе". Днем раніше "Реал" розпочне сезон Ла Ліги виїзним поєдинком проти "Атлетика" Більбао.

Нагадаємо, минулий сезон "Реал" завершив на другому місці в турнірній таблиці Примери, поступившись чемпіонством "Барселоні".

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