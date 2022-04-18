Передумали: "Динамо" погодилося вчасно відпустити своїх футболістів до збірної України

Гравці "біло-синіх" зможуть самі вирішити, коли їхати до табору національної команди.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що дозволить футболістам столичного клубу раніше вирушити в розташування збірної України для підготовки до матчів плейоф відбору ЧС-2022.

"Якщо футболісти вважають, що вони краще підготуються до стикових матчів на зборі у національній команді, ми їх без проблем відпустимо. Вони не раби, я не можу їх не відпустити. Я їм нічого не забороняв. Нехай вони ухвалять рішення і роблять, як вважають за потрібне.

Сьогодні футболісти "Динамо" зберуться та висловлять свою позицію. Дай Боже, щоб збірна України пройшла на Чемпіонат світу, і я вірю, що в неї це вийде. Але списати на мене невдачу ні в кого не вийде", - сказав Суркіс у коментарі FanDay.

Згоду відпустити своїх підопічних до табору головної команди країни також дав головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.

"Зі свого боку я не бачу проблеми. Тренер може забрати гравців хоч завтра, якщо захоче, якщо він вважає, що це допоможе у кваліфікації. Це відповідальність тренера, федерації. Але потрібна згода президентів клубів, адже вони платять гравцям.

Гравці розчаровані ситуацією. Я сказав їм, що вони можуть покинути клуб у будь-який момент, якщо це необхідно. Знову ж, моя мета - допомогти футболістам підготуватись до ігор за збірну", - цитує Луческу gsp.ro.

Нагадаємо, раніше "Динамо" повідомило, що відмовляється 29 квітня відпустити своїх гравців до збірної України. Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до національної команди, прибудуть у розпорядження тренерського штабу "синьо-жовтих" 23 травня.

Рішенням керівництва "Динамо" обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич "синьо-жовтих" пригрозив виключити гравців "Динамо" зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

Крім того, позицію керівництва київського клубу нещадно розкритикували ультрас "Динамо" та колишній керманич "біло-синіх", а нині головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров.

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