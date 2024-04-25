Передумав йти у відставку: Хаві залишиться на посаді головного тренера "Барселони" – ЗМІ

Головний тренер "Барселони" Хаві передумав залишати команду після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

24 квітня Хаві мав зустріч із президентом каталонського клубу Жоаном Лапортою, який наполягав на тому, щоб 44-річний іспанський фахівець змінив своє рішення та залишився на посаді головного тренера "Барселони".

У підсумку Хаві погодився продовжити працювати із "синьо-гранатовими". За інформацією Mundo Deportivo, він допрацює свій контракт, який розрахований до літа 2025 року.

Хаві оголосив про наміри залишити посаду головного тренера "Барселони" в січні цього року після поразки від "Вільярреала" (3:5) у матчі 22-го туру Ла Ліги.

Хаві очолив "Барселону" в листопаді 2021 року. На чолі каталонського клубу він у сезоні-2022/23 став чемпіоном Іспанії та виграв Суперкубок країни.

За шість турів до кінця поточного розіграшу іспанського чемпіонату "Барселона" посідає друге місце, на 11 очок відстаючи від мадридського "Реала", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін. "Блаугранас" на два бали випереджають "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка йде третьою.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 29 квітня приймуть "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

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