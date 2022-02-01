Переграли чинного чемпіона Болгаріїї: "Динамо" розгромною перемогою розпочало другий зимовий збір (відео)

"Біло-сині" впевнено перемогли "Лудогорець".

У понеділок, 31 січня, київське "Динамо" розпочало другий зимовий міжсезонний збір у Туреччині контрольним матчем з болгарським "Лудогорцем". Перемогу у спаррингу здобули "біло-сині" - 4:1.

У першій половині гри болгарську команду засмутили Вітіньо та Денис Гармаш, який реалізував пенальті.

У другій половині гри голи на свій рахунок записали Микола Шапаренко та Ілля Шкурін. Лудогорець вистачило лише на гол престижу.

У Туреччині "Динамо" планує провести ще шість контрольних матчів. 4 лютого "біло-сині" зіграють проти болгарського "Левські".

В останньому матчі на зборах в Іспанії підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" - 1:1.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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