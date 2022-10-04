Перехитрив оборону суперника: український футболіст віддав асист у матчі чемпіонату Франції (відео)

Український хавбек "Бордо" Данило Ігнатенко зумів відзначитись результативною передачею у матчі 10-го туру другого за силою дивізіону чемпіонату Франції проти "Лаваля".

Саме пас Ігнатенка дозволив його команді повести в рахунку вже на 5-й хвилині зустрічі. Українець вирішив не виконувати подачу з кутового, а несподівано для суперника віддав передачу низом до штрафного майдачника, яку ударом у дотик замкнув Джошу Мадже.

У підсумку матч завершився перемогою "Бордо" з рахунком 2:1.

Додамо, що Ігнатенко провів на полі 90 хвилин. На початку другого тайму він також заробив жовту картку. За цей поєдинок портал Sofascore поставив українцю 6,7 бала.

Після цієї перемоги "Бордо" вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Команда Ігнатенка набрала 20 очок за десять турів.

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