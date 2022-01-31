Перехопили у "Шахтаря": клуб Зінченка оформив трансфер талановитого аргентинського нападника

"Городяни" підписали контракт із Хуліаном Альваресом.

"Манчестер Сіті" оголосив про перехід форварда "Рівер Плейта" Хуліана Альвареса.

22-річний аргентинець підписав з "городянами" угоду на 5,5 року. За неофіційними даними, вартість трансферу становить 20 мільйонів євро.

Проте приєднається до команда Хосепа Гвардіоли перспективний нападник улітку, а до того часу на правах оренди продовжить грати за "Рівер Плейт".

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



⬇️ DETAILS ⬇️ — Manchester City (@ManCity) January 31, 2022

У складі аргентинської команди Хуліан показує неабияку результативність - 36 голів та 25 асистів у 96 матчах. Минулого сезонуАльварес став найкращим бомбардиром Чемпіонату Аргентини, забивши 18 голів у 20 матчах

Зазначимо, що форвардом також цікавився донецький "Шахтар", а також низка інших європейських клубів, але Альварес обрав варіант із переходом у "Манчестер Сіті" та стане одноклубником Олександра Зінченка.

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