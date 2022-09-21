Перекладач розсмішив Ярмоленка на пресконференції, сплутавши його з Шевченком: відео курйозу

Кумедний інцидент трапився під час пресконференції перед перенесеним матчем 1-го туру Ліги націй між збірними Шотландії та України.

Представляючи Андрія Ярмоленка, перекладач припустився помилки і назвав нинішнього капітана української збірної Андрієм Шевченком.

"Запитання для Андрія Шевченка", - сказав перекладач, звертаючись до Ярмоленка.

Казус миттєво викликав сміх у присутніх та самого Андрія. Перекладач швидко усвідомив свій "ляп", виправився та попросив вибачення. "Боже, чому я сказав Шевченко?", - здивувався автор курйозу.

Відео курйозного епізоду розлетілося соцмережами.

Поєдинок Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго у середу, 21 вересня. Початок - о 21:45 за київським часом. На нашому сайті доступна онлайн-трансляція поєдинку.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

У вересні українці зіграють три вирішальні зустрічі в Лізі націй. Після виїзного матчу з Шотландією "синьо-жовті" 24 вересня поїдуть в гості до Вірменії, а 27 вересня в заключному поєдинку в польському Кракові прийматимуть тих же шотландців.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

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