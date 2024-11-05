"Перемагає той, хто має більшу впевненість": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився своєю думкою щодо прийдешнього бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Новозеландець прогнозує, що британець краще покаже себе у другому поєдинку проти українця та зуміє перемогти.

"Перемагає завжди той, хто має більшу впевненість. Усик добре підготується до реваншу. Я недавно розмовляв з Тайсоном. Мені сподобалася його налаштованість на бій. Він точно дещо змінить і буде кращим у реванші.

Я бажаю йому всього найкращого під час його підготовки до бою, я бачу його налаштованість, сподіваюсь, Тайсон переможе", – наводить слова Паркера talkSPORT.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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