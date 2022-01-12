Переманювали ще з дитинства: Світоліна назвали країни, які пропонували їй змінити громадянство

Переманювали ще з дитинства: Світоліна назвали країни, які пропонували їй змінити громадянство

Еліна заявила, що любить і пишається тим, що представляє Україну.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що протягом кар'єри отримувала багато пропозицій щодо зміни громадянства.

В інтерв'ю Дмитру Гордону 27-річна уродженка Одеси зізналася, що їй пропонували прийняти громадянство Англії, Австралії та ще кількох країн.

"Коли я починала юніорську кар'єру, то тренувалася в Ізраїлі і вже були пропозиції якісь про громадянство. Мені 10 років було. Були й інші пропозиції вже в нинішній час.

Які країни? Австралія, Казахстан, давно було з Англії. У дитячому віці мені було цікаво, чому були пропозиції. Але тоді батьки мені пояснили, що моя країна - Україна. А на дорослому рівні буде дивно, якщо буде грати гімн іншої країни. Це вже про гроші.

Повинен бути гімн України, я тут виросла. Я люблю і пишаюся тим, що я представлю Україну", - сказала Світоліна.

За свою кар'єру Світоліна виграла 16 одиночних турнірів найпрестижнішої серії WTA, зокрема Підсумковий турнір WTA у 2018 році. Наразі українка посідає 16-те місце у світовій класифікації.

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо Еліна завоювала для України першу в історії олімпійську медаль з тенісу - "бронзу".

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