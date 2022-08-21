Перемога для всієї України: Усик у яскравому поєдинку здолав Джошуа і захистив пояси в надважкій вазі

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг в реванші колишнього чемпіона Ентоні Джошуа та захистив пояси, якими володів.

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у реванші та захистив титули.

Поєдинок тривав всі 12 раундів. Британець агресивно розпочав бій, проте Усик зумів перехопити ініціативу. У восьмому та дев'ятому раундах Джошуа провів кілька атак у корпус, але українець знову перехопив ініціативу у десятому раунді та довів бій до перемоги роздільним рішенням суддів — 113−115, 115−113, 116−112.

Битва відбулася на арені Jeddah Super Dome в Джидді, Саудівська Аравія.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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