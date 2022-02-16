Перемога із зірочкою: 15-річну російську фігуристку можуть залишити без олімпійських медалей

МОК визнає попередніми підсумки турніру фігуристок на Олімпіаді-2022.

МОК розкрив нові подробиці щодо допінгової справи 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої, яка наразі виступає на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Голова пресслужби організації Марк Адамс пояснив, на яких умовах росіянку допустили до індивідуальних змагань.

"Навпроти результату Валієвої буде стояти зірочка. Цей результат буде вважатися попереднім. Поки ще йде розслідування, справа не закінчена", - заявив Адамс.

За підсумками короткої програми Каміла Валієва на першому місці. Проте, навіть якщо вона і виграє золоту медаль, церемонії нагородження не буде, поки не з'ясуються всі деталі її справи.

Додамо, що раніше Міжнародне агентство тестування (ITA ) офіційно підтвердило позитивну допінг-пробу 15-річної російської фігуристки Валієвої. Зазначається, що вона була взята 25 грудня під час чемпіонату Росії в Санкт-Петербурзі. 8 лютого акредитована лабораторія WADA у Швеції виявила у пробі Валієвої триметазидин, який є аналогом усім відомого мельдонію.

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