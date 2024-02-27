Перемога на характері: Костюк здолала американку на старті турніру в Сан-Дієго

Інша українка Леся Цуренко завершила виступи у США.

Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі WTA 500 в американському Сан-Дієго.

У матчі першого кола 21-річна уродженка Києва (№34 WTA) обіграла американку Енн Лі (№167 WTA), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин і завершився перемогою українки за підсумками трьох сетів – 6:4, 4:6, 6:2.

До слова, це була друга особиста зустріч тенісисток. Цього разу Марта взяла реванш за поразу в першому матчі.

В 1/8 фіналу Костюк позмагається з переможницею дуелі між австралійкою Тайлою Престон (№153 WTA) та полькою Магдаленою Френх (№42 WTA).

Додамо, що інша українка Леся Цуренко (№36 WTA) не зуміла подолати перше коло турніру в Сан-Дієго, поступившись британці Кеті Бултер (№49 WTA) з рахунком 3:6, 1:6.

Ще одна українська тенісистка Даяна Ястремська (№33 WTA) розпочне виступи у Сан-Дієго в ніч проти 28 лютого. За вихід до другого раунду вона зіграє з американкою Керолайн Доулхайд (№45 WTA).

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