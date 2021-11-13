Перемога над боснійцями і щасливий збіг обставин: що потрібно збірній України для виходу до плейоф відбору ЧС-2022

Перемога над боснійцями і щасливий збіг обставин: що потрібно збірній України для виходу до плейоф відбору ЧС-2022

"Синьо-жовтим" варто тримати кулаки за Францію в поєдинку з "суомі".

Після перемоги фінів над боснійцями в матчі 9-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 шанси збірної України вийти з групи суттєво погіршилися. Тепер не все залежить від команди Олександра Петракова, але "синьо-жовті" ще можуть поборотися за путівку на мундіаль в Катарі. ТСН Проспорт розповідає, що для цього необхідно.

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Україна вже втратила навіть теоретичні шанси посісти першу сходинку в групі та напряму вийти на світову першість. Тепер єдиний варіант для "синьо-жовтих" отримати путівку на мундіаль - продертися крізь сито стикових матчів. Але туди підопічним Петракова ще потрібно потрапити, а завдання це не з найпростіших.

Поточна турнірна таблиця групи D:

Франція (12 очок, 6 матчів); Фінляндія (11, 7), Україна (9, 7) ; Боснія та Герцеговина (7, 7); Казахстан (3, 7).

Матчі, які залишилися:

13 листопада: Франція - Казахстан

16 листопада: Фінляндія - Франція, Боснія та Герцеговина - Україна

Що потрібно збірній України для виходу до плейоф

Чи потрапить українська збірна до плейоф (стикові матчі) за право зіграти на Чемпіонаті світу, стане відомо лише після поєдинків останнього туру. Зараз "синьо-жовті" відстають від другого місця, яке посідає Фінляндія, на 2 очки. А це означає, що в матчі проти Боснії і Герцеговини нашу команду влаштує лише перемога.

Водночас навіть перемога над боснійцями не гарантує Україні друге місце в групі D. Необхідно також, щоб у паралельному матчі Фінляндія програла вдома Франції. Швидше за все, команда Дідьє Дешама буде вже немотивованою в цьому поєдинку, оскільки забезпечить собі перше місце та пряму путівку на ЧС-2022. Для цього "триколірним" достатньо ввечері 13 листопада обіграти Казахстан.

Нашу збірну може влаштувати й нічия "суомі" з французами. Якщо в матчі Фінляндія - Франція рахунок буде 0:0, то Україні достатньо здолати Боснію і Герцеговину з різницею в один м'яч. У разі рівності очок на визначення позицій команд в групі впливають додаткові показники. Головний з них - різниця забитих і пропущених м'ячів.

Додаткові показники за рівності очок у двох та більше команд:

1. Різниця забитих м'ячів

2. Кількість м'ячів, забитих у всіх іграх

3. Результат очних зустрічей

4. Жеребкування

Якщо ж Фінляндія та Франція розпишуть результативну нічию, то українцям необхідно буде обігрувати боснійців з різницею щонайменше у два м'ячі. У такому випадку у фінів різниця м'ячів залишиться +2, а в України вона стане як мінімум +3, що й дозволить "синьо-жовтим" фінішувати другими в своїй групі.

Однак якщо Франція програє фінам в останньому турі, то всі ці підрахунки виявляться марними. Тоді команда Маркку Канерви точно збереже другу сходинку і не важливо, з яких рахунком Україна переможе боснійців.

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Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться у квітні 2022 року.

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