Перемога над росіянкою та інші результати: як виступили українки в першому колі Australian Open-2023

У понеділок, 16 січня, розпочалися змагання основної сітки першого в сезоні-2023 турніру "Великого шолома" – Australian Open.

Україну в основі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу представляли 5 учасниць: чотири з них – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська – потрапили туди автоматично, тоді як Леся Цуренко зуміла пройти сито кваліфікації.

Перше коло основної сітки Australian Open вдалося подолати трьом з п'яти наших співвітчизниць: Костюк, Калініній та Байндль. На жаль, Цуренко та Ястремська припинили виступи на турнірі.

Костюк (№57 WTA) за два сети впевнено обіграла американку Аманду Анісімову (№29 WTA) – 6:3, 6:4.

У другому колі Марта зустрінеться з австралійкою Олівією Гадекі (№200 WTA).

Перша ракетка України Калініна (№39 WTA) розгромила іншу представницю США Коко Вандевеге (№139 WTA) – 3:6, 1:6.

У наступному раунді Ангеліна позмагається з представницею Чехії Петрою Квітовою (№15 WTA).

Байндль (№95 WTA) знадобилося три партії для перемоги над росіянкою Каміллою Рахімовою (№110 WTA), яка виступала в нейтральному статусі через збройну агресію РФ проти України. Матч завершився з рахунком 5:7, 7:6, 1:6.

Наступною опоненткою Катерини стане американка Кеті Макнеллі (№94 WTA).

Цуренко (№134 WTA) зачохлила ракетку, розгромно поступившись чешці Кароліні Муховій (№133 WTA ) – 2:6, 1:6.

Ястремська (№101 WTA) вилетіла зі змагань від латвійки українського походження Олени Остапенко (№17 WTA) – 4:6, 2:6.

Додамо, що єдиний представник України на Australian Open в чоловічому особистому турнірі Олексій Крутих вийде на корт 17 січня. Його суперником стане аргентинець Дієго Шварцман.

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