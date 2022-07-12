Перемога резервістів: Супряга та Волошин допомогли "Динамо" перемогти 7-разового чемпіона Франції у спарингу

У вівторок, 12 липня, київське "Динамо" обіграло французький "Ліон" в першому спарингу в рамках передсезонних зборів.

Зустріч на стадіоні "Парк Олімпік Ліон" завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1 .

Поєдинок відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

"Біло-сині" повели у рахунку на 28-й хвилині завдяки голу Дениса Антюха.

Після перерви відзначився Владислав Супряга, який ефектно вразив ворота суперника ударом з-за меж штрафного майданчика.

"Ліон" зумів провести лише м’яч престижу зусиллями 18-річного півзахисника Мохамеда Ель-Аруха. Наприкінці зустрічі команда Мірчі Луческу зміцнила перевагу завдяки влучному удару Вікентія Волошина.

Сьогодні "Динамо" зіграє з "Ліоном" ще одну гру. Цього разу на поле вийдуть представники основного складу киян. Початок - о 22:00.

На першому зборі у Швейцарії команда Мірчі Луческу у пергому поєдинку зіграла внічию з "Івердоном" (1:1), у другому поступилася "Лозанні" (0:2), у третьому перемогла "Сьйон" (1:0), в четвертому зіграла вничію з "Базелем" (0:0), а в п'ятому здолала швейцарський "Люцерн" (2:1).

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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