Перемога в Лізі чемпіонів не врятувала: "Челсі" сповістив про шалені збитки в 2021 році

Перемога в Лізі чемпіонів не врятувала: "Челсі" сповістив про шалені збитки в 2021 році

Лондонський клуб суттєво збіднів через пандемію коронавірусу.

Лондонський "Челсі" підготував звіт за фінансовий рік, який завершився 30 червня 2021 року.

Як повідомляє BBC, у сезоні-2020/21 "пенсіонери" зазнали збитків на суму 145,6 млн фунтів (приблизно 173,7 млн євро) після сплати податків.

Основною причиною таких невтішних фінансових показників стало проведення матчів без глядачів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це спричинило істотне зниження надходжень від продажу квитків порівняно з попередніми сезонами.

Також лондонський клуб не зумів заробити на трансферах. "Аристократи" продали гравців майже на 104 млн фунтів, але й самі витратили 109,7 млн.

Водночас оборот "синіх" зріс з 387,8 млн фунтів до 416,8 млн завдяки збільшенню доходів від телемовлення. Однак ні це, ні навіть перемога в Лізі чемпіонів разом з фінішем у топ-4 АПЛ не дозволили клубу Романа Абрамовича уникнути колосальних втрат.

У нинішньому сезоні АПЛ "Челсі" йде на другому місці, відстаючи від "Манчестер Сіті" на 8 очок.

Наступний матч чемпіонату підопічні Томаса Тухеля проведуть 2 січня вдома проти "Ліверпуля".

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