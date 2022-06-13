Перемога за 19 хвилин та скандування вболівальника "Росія": як молодіжна збірна України на мажорній ноті завершила відбір до Євро-2023

Збірна України U-21 в рамках заключного поєдинку групового етапу кваліфікації до Чемпіонату Європи-2023 розібралася на виїзді з Вірменією (2:0).

Зазначимо, що вже перед цією грою підопічні Руслана Ротаня гарантували собі участь в стикових матчах відбору на континентальну першість. Тож, зустріч з Вірменією носила лише формальний характер. Тож, говорити можна було хіба що про престиж та очки для коефіцієнту, який використовується під час жеребкувань. Утім, хто не захоче завершити групу на мажорній ноті.

Це, власне, й вдалося досягнути молодим виконавцям "синьо-жовтих". Гравці української команди відзначилися обома забитими голами вже в другій половині протистояння. Здобути комфортну перемогу Україні U-21 дозволили м'ячі Ельдара Кулієва ( 49 хвилина ) та Костянтина Вівчаренка ( 68 хвилина ).

Цікаво, що в цій грі був і дуже неприємний момент. Один із вболівальників влаштував ганебну провокацію пов'язану з Росією. На 30-й хвилині першого тайму він почав скандувати "Росія! Росія!", а ці вигуки потрапили до кадру трансляції.

Таким чином, перемігши Вірменію, команда Ротаня набрала за всі матчі групового етапу 23 очки та завершила розіграш на другому місці. На три бали "синьо-жовтих" випередили гравці збірної Франції. Що стосується Вірменії, то вони зуміли записати до свого активу за десять поєдинків лише три пункти.