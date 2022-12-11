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Перемога заради України: легенда боксу тріумфально повернувся в ринг (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
551
Час на прочитання
2 хв
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Перемога заради України: легенда боксу тріумфально повернувся в ринг (відео)

Фото: Associated Press

Менні Пак'яо здобув перемогу у благодійному поєдинку.

Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо провів виставковий бій у Південні Кореї проти місцевого блогера та майстра бойових мистецтв Ді Кей Йо. 

Шестираундовий поєдинок завершився перемогою легендарного філіппінця одноголосним рішенням суддів.

Упродовж бою 43-річний Пак'яо двічі відправляв суперника в нокдаун – у четвертому та шостому раундах, проте блогер знайшов сили піднятися та протриматися всю дистанцію.

Зазначимо, що всі зароблені на поєдинку кошти підуть на благодійність. Частина грошей буде спрямована на будівництво житла на Філіппінах, а іншу частину передадуть на потреби українців, які постраждали від війни з Росією.

  • За свою професійну кар'єру Пак'яо провів 72 бої, здобув 62 перемоги, зазнав 8 поразок і двічі його поєдинки закінчувалися внічию. У своєму останньому бою в серпні 2021 року він зазнав поразки від кубинця Йорденіса Угаса.
  • Менні був чемпіоном світу в найлегшій (WBC, 1998-1999), 2-й найлегшій (IBF, 2001-2003), напівлегкій (The Ring, 2003-2005), 2-й напівлегкій (WBC, 2008; The Ring, 2008), легкій (WBC, 2008-2009), 1-й напівсередній (The Ring; IBO 2009-2010), напівсередній (WBO, 2009-2012, 2014-2015, 2016-2017; WBA Super, 2021) і 1-й середній (WBC, 2010-2011) вагових категоріях.

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Дата публікації
Перегляди
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