Перемога заради України: легенда боксу тріумфально повернувся в ринг (відео)

Колишній чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо провів виставковий бій у Південні Кореї проти місцевого блогера та майстра бойових мистецтв Ді Кей Йо.

Шестираундовий поєдинок завершився перемогою легендарного філіппінця одноголосним рішенням суддів.

Упродовж бою 43-річний Пак'яо двічі відправляв суперника в нокдаун – у четвертому та шостому раундах, проте блогер знайшов сили піднятися та протриматися всю дистанцію.

Last round of PACQUIAO vs YOO pic.twitter.com/3HdSzdoO1S — BOBBY G. (@Battlebornrob) December 11, 2022

Зазначимо, що всі зароблені на поєдинку кошти підуть на благодійність. Частина грошей буде спрямована на будівництво житла на Філіппінах, а іншу частину передадуть на потреби українців, які постраждали від війни з Росією.

За свою професійну кар'єру Пак'яо провів 72 бої, здобув 62 перемоги, зазнав 8 поразок і двічі його поєдинки закінчувалися внічию. У своєму останньому бою в серпні 2021 року він зазнав поразки від кубинця Йорденіса Угаса.

від кубинця Йорденіса Угаса. Менні був чемпіоном світу в найлегшій (WBC, 1998-1999), 2-й найлегшій (IBF, 2001-2003), напівлегкій (The Ring, 2003-2005), 2-й напівлегкій (WBC, 2008; The Ring, 2008), легкій (WBC, 2008-2009), 1-й напівсередній (The Ring; IBO 2009-2010), напівсередній (WBO, 2009-2012, 2014-2015, 2016-2017; WBA Super, 2021) і 1-й середній (WBC, 2010-2011) вагових категоріях.

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