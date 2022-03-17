"Перемоги нам": ще один відомий боксер боронить Україну у лавах тероборони (фото)

"Перемоги нам": ще один відомий боксер боронить Україну у лавах тероборони (фото)

Бурсак зі зброєю у руках захищає країну від окупантів.

Відомий український боксер, експретендент на титул WBO у другій середній вазі Макс Бурсак вступив до лав тероборони.

Спортсмен опублікував у Instagram фото у військовій формі і з автоматом.

"Перемоги нам!", - написав Макс.

Раніше нападник ковалівського "Колоса" Андрій Богданов склав присягу вірності народу України.

До лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Володимир Кличко, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, український чемпіон ММА Ярослав Амосов, а також головний тренер "Десни" U-19 Олександр Зуб. А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

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