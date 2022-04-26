Перемогла етнічну росіянку: Завацька успішно стартувала на турнірі у Загребі

Перемогла етнічну росіянку: Завацька успішно стартувала на турнірі у Загребі

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла стартовий матч на турнірі ITF у Загребі.

У першому колі українка у напруженому матчі здобула перемогу над фінкою Анастасією Куліковою.

Тенісистки провели на корті дві з половиною години. За цей час Завацька реалізувала 10 брейкпоінтів та програла дев’ять геймів на своїй подачі. Доля матчу вирішилася в третьому сеті, який Завацька впевнено виграла.

Зазначимо, що Кулікова, яка представляє Фінляндію, має російське коріння.

У другому колі Завацька зіграє проти аргентинки Паули Ормаечеа, яка посідає 150 місце у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

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