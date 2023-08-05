Перемогла олімпійську чемпіонку: Білодід виборола "бронзу" престижного турніру в Будапешті

Дар'я принесла нашій збірній першу медаль на Мастерсі-2023.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід піднялася на п'єдестал турніру серії Мастерс, який відбувається в угорському Будапешті.
22-річна українська дзюдоїстка здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 57 кг.
У першому раунді Білодід здобула перемогу над олімпійською чемпіонкою Ріо-2016 Рафаелою Сілвою з Бразилії.
Потім українка здолала дворазову медалістку чемпіонату світу британку Некоду Сміт-Девіс.
У чвертьфіналі Дар'я поступилася срібній призерці Олімпіади-2020 Сарі-Леоні Сізік із Франції. Таким чином, вона опинилася у втішних сутичках, у першій з яких перемогла чемпіонку світу серед юніорок італійку Вероніку Тоніоло.
У вирішальному поєдинку за "бронзу" Білодід зустрілася з німкенею Пауліною Штаркою. У додатковий час українка вирвала перемогу завдяки ефектному іппону.
Для Білодід це четверта медаль на турнірах після переходу до нової вагової категорії (до 57 кг).
Раніше українка виступала у ваговій категорії до 48 кг, де шість разів вигравала медалі на змаганнях Grand Slam – 4 "золота", одне "срібло" та одна "бронза". Саме у цій вазі Білодід завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.
Медаль Білодід – перша для української збірної на Мастерсі-2023. Турнір у Будапешті триватиме до 6 серпня.
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