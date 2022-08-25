Перемогла у дербі: "Олександрія" вдало розпочала сезон в УПЛ

У четвер, 25 серпня, в рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зустрілися команди з Кіровоградсьої області - "Інгулець" приймав "Олександрію".

"Інгулець" у домашньому матчі української Прем'єр-ліги (УПЛ) поступився "Олександрії" - 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 22-й хвилині Сергій Рибалка - півзахисник "Олександрії" реалізував пенальті. Вже за хвилину гості мало не подвоїли перевагу - захисники пропустили Богдана Кобзаря повз себе на лівому фланзі, після чого команду довелося рятувати голкіперу.

На початку другого тайму "Олександрії" вдалося вдруге вразити ворота господарів - відзначився Андрій Цуріков.

"Інглулець" зумів відповісти лише в середині другого тайму - Олександр Кучеренко завершив ударом головою подачу кутового з правого флангу.

Зазначимо, що матч відбувся у рамках 7-го туру УПЛ. Обивді команди не мали змоги зустрітися зі своїми суперниками у першому турі "Дніпром-1" та "Динамо", які цими днями беруть участь у кваліфікації єврокубків. "Дніпро-1" сьогодні зустрінеться у матчі-відповіді з кіпрським АЕКом. Онлайн відеотрансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

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