Проспорт
39
1 хв

Перемога в першому раунді: Амосов видовищно дебютував у UFC

Українець здолав досвідченого американця задушливим прийомом вже в стартовому раунді.

Максим Приходько
Ярослав Амосов

Ярослав Амосов / x.com/ufc

Український боєць ММА напівсередньої ваги Ярослав Амосов успішно провів дебютний бій в UFC, здобувши дострокову перемогу над американцем Нілом Магні.

Поєдинок відбувся в ніч проти 14 грудня на турнірі UFC Vegas 112.

Амосову вдалося розібратися зі своїм опонентом уже в першому раунді. Після обміну ударами 32-річний українець перевів поєдинок у партер і застосував задушливий прийом "анаконда", змусивши американця здатися.

Для Амосова ця перемога стала 29-ю у професійній кар'єрі. Раніше українець виступав у Bellator і був чемпіоном організації у напівсередньому дивізіоні.

Єдиної поразки українець зазнав у листопаді 2023 року від ямайця Джейсона Джексона, втративши чемпіонський титул Bellator.

На рахунку 38-річного Магні 31 перемога та 14 поразок в октагоні.

Додамо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Амосов вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).

Нагадаємо, Амосов завоював титул Bellator у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму. Він став першим українським чемпіоном в історії промоушена.

39
