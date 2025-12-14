- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
Перемога в першому раунді: Амосов видовищно дебютував у UFC
Українець здолав досвідченого американця задушливим прийомом вже в стартовому раунді.
Український боєць ММА напівсередньої ваги Ярослав Амосов успішно провів дебютний бій в UFC, здобувши дострокову перемогу над американцем Нілом Магні.
Поєдинок відбувся в ніч проти 14 грудня на турнірі UFC Vegas 112.
Амосову вдалося розібратися зі своїм опонентом уже в першому раунді. Після обміну ударами 32-річний українець перевів поєдинок у партер і застосував задушливий прийом "анаконда", змусивши американця здатися.
Для Амосова ця перемога стала 29-ю у професійній кар'єрі. Раніше українець виступав у Bellator і був чемпіоном організації у напівсередньому дивізіоні.
Єдиної поразки українець зазнав у листопаді 2023 року від ямайця Джейсона Джексона, втративши чемпіонський титул Bellator.
На рахунку 38-річного Магні 31 перемога та 14 поразок в октагоні.
Додамо, що після початку повномасштабного російського вторгнення Амосов вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.
Наприкінці лютого 2023 року Амосов повернувся до змішаних єдиноборств і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).
Нагадаємо, Амосов завоював титул Bellator у червні 2021 року, коли здолав бразильця Дугласа Ліму. Він став першим українським чемпіоном в історії промоушена.