Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Перемога з рекордом: збірна України з баскетболу виграла групу прекваліфікації на ЧС-2027

Олександр Ковляр встановив рекорд результативності збірної України в одному матчі за всю історію.

Автор публікації
Максим Приходько
Олександр Ковляр

Олександр Ковляр / © Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу обіграла команду Словаччини в заключному, четвертому матчі прекваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Поєдинок у Братиславі завершився з рахунком 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29) на користь "синьо-жовтих".

Найрезультативнішим гравцем матчу став Олександр Ковляр – 33 очки. Він встановив рекорд результативності збірної України в одному матчі за всю історію.

У трьох попередніх матчах прекваліфікації на ЧС-2027 підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді програли Швейцарії (64:66), після чого в номінально домашніх поєдинках у латвійській Ризі обіграли Словаччину (80:71) та перемогли Швейцарію (73:64).

Таким чином, збірна України (7 очок – три перемоги та одна поразка) виграла свою групу прекваліфікації на ЧС-2027. Другою фінішувала Швейцарія (6 очок – дві перемоги та дві поразки), а третьою стала Словаччина (5 очок – одна перемога та три поразки).

Згідно з регламентом, для виходу до основної частини відбору ЧС-2027 необхідно було фінішувати в топ-2 групи з трьох команд.

Завдяки підсумковому першому місцю в своїй групі прекваліфікації збірна України потрапила до квартету А основної частини відбору на ЧС-2027, де позмагається з Грузією, Іспанією та командою, яка посяде друге місце у прекваліфікаційній групі D (Данія, Хорватія або Норвегія).

Якби наша команда завершила прекваліфікацію на другому місці, то потрапила б до групи С, де виступлять Сербія, Туреччина та Боснія і Герцеговина.

Стартовий матч основного раунду кваліфікації на ЧС-2027 збірна України проведе 27 листопада 2025 року проти Грузії.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на Євробаскет-2025, посівши останнє місце у відбіркові групі зі Словенією, Ізраїлем і Португалією. "Синьо-жовті" вперше за 16 років пропустять континентальну першість.

