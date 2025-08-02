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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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615
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"Перемовини вже тривають": у команді Усика здивували, хто може стати його наступним суперником

Український боксер може дебютувати у змішаних єдиноборствах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик уже в наступному своєму бою може зійтися в октагоні з популярним відеоблогером Джейком Полом.

Про це розповів директор команди українського боксера Сергій Лапін.

За його словами, уже ведеться робота над наступним поєдинком Усика. Розглядаються кілька варіантів, серед них – бій за правилами ММА з Полом, який може відбутися на початку 2026 року.

"Зараз команда працює над наступним поєдинком. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як зі спортивної точки зору, так і з погляду інтересу глядачів та статусу. Майже кожен боєць кинув виклик Полу. Але наша історія – інша. Для нас головне – ММА, щось нестандартне, і саме в цьому його сила.

Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. Без жодної неповаги до Джейка, але в ММА шанси значно рівніші. У Джейка є певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Перемовини вже тривають, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року", – наводить слова Лапіна Seconds Out.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Даніеля Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Одразу після перемоги в реванші з Дюбуа український чемпіон провів дуель поглядів з Полом, який піднявся до нього в ринг.

Зірка YouTube викликав Олександра на бій за правилами ММА. Українець відповів, що готовий зустрітися з Полом в октагоні.

До слова, в листопаді минулого року Джейк у боксерському поєдинку здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

На рахунку 28-річного відеоблогера 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка, якої шоумену в лютому 2023 року завдав Томмі Ф'юрі, молодший зведений брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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