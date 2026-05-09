Переможець бою Усик — Верховен отримає спеціальний пояс WBC

Поєдинок відбудеться 23 травня у Єгипті.

Максим Приходько
Усик — Верховен

Усик — Верховен / © Associated Press

Переможець бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном отримає спеціальний пояс WBC.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман. Пам'ятний пояс називається "Король Нілу".

Поєдинок Усик — Верховен відбудеться за правилами боксу 23 травня в Єгипті, в Пірамідах Гізи. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі — це буде добровільний захист титулу українцем.

Бій між Усиком і Верховеном в Україні ексклюзивно покаже платформа Київстар ТБ.

Усик — Верховен: що треба знати перед боєм

Усик уперше в кар'єрі битиметься не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. У професійному боксі на рахунку 39-річного українця 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках.

Олександр востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

У листопаді минулого року Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

37-річний Верховен, якого називають "королем кікбоксингу", є одним з найвидатніших кікбоксерів усіх часів. За свою кар'єру в цьому виді спорту він провів 76 боїв, у яких здобув 66 перемог. Востаннє нідерландець програвав ще у січні 2015 року, а відтоді має серію у 22 перемоги.

Ріко понад 11 років утримував титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією промоушену Glory. Йому належать численні рекорди Glory, зокрема за найбільшою кількістю перемог у титульних боях (14) і найбільшою кількістю перемог (28) загалом.

В останньому поєдинку нідерландець у червні минулого року переміг росіянина Артема Вахітова, після чого залишив кікбоксинг заради великого виклику в боксі.

На боксерський ринг Верховен виходив лише одного разу — у квітні 2014 року він нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу, після чого продовжив кар'єру в кікбоксингу.

Нагадаємо, у квітні Усик та Верховен провели першу битву поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Також ми розповідали, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Верховен.

