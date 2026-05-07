Переможець Ліги чемпіонів оголосив про завершення кар'єри у віці 30 років

Ніклас Зюле / © Associated Press

Центральний захисник дортмундської "Боруссії" Ніклас Зюле завершить професійну кар'єру після закінчення сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті "джмелів".

30-річний німецький футболіст ухвалив остаточне рішення після матчу Бундесліги з "Гоффенгаймом", де травмував коліно.

"Я хотів би оголосити, що цього літа завершу свою кар'єру. Те, що я відчув, коли наш командний лікар робив тест на "висувний ящик" у роздягальні в Гоффенгаймі (тест для виявлення можливого розриву хрестоподібної зв'язки — прим.), подивився на фізіотерапевта і похитав головою, а фізіотерапевт повторив тест і теж не відчув опору — я зайшов у душ і плакав десять хвилин. У той момент я справді подумав: "Це розрив".

Коли наступного дня я пішов на МРТ і почув хорошу новину (що це все ж не розрив "хрестів"), для мене було на тисячу відсотків зрозуміло, що все закінчено. Я не міг уявити нічого гіршого, ніж чекати на життя після футболу — бути незалежним, їздити у відпустки, проводити час із дітьми — і водночас змушеним переживати свій третій розрив хрестоподібної зв'язки", — сказав Зюле у подкасті "Spielmacher".

Контракт Зюле з дортмундським клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Протягом кар'єри Ніклас захищав кольори "Гоффенгайма", "Баварії" та дортмундської «Боруссії». У складі мюнхенського клубу він п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Суперкубок Німеччини, двічі здобував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку.

За збірну Німеччини захисник провів 49 матчів та забив один гол. У Бундеслізі він зіграв 299 поєдинків.

