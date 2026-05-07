ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Переможець Ліги чемпіонів оголосив про завершення кар'єри у віці 30 років

Поточний сезон стане останнім у кар'єрі Нікласа Зюле.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ніклас Зюле

Ніклас Зюле / © Associated Press

Центральний захисник дортмундської "Боруссії" Ніклас Зюле завершить професійну кар'єру після закінчення сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті "джмелів".

30-річний німецький футболіст ухвалив остаточне рішення після матчу Бундесліги з "Гоффенгаймом", де травмував коліно.

"Я хотів би оголосити, що цього літа завершу свою кар'єру. Те, що я відчув, коли наш командний лікар робив тест на "висувний ящик" у роздягальні в Гоффенгаймі (тест для виявлення можливого розриву хрестоподібної зв'язки — прим.), подивився на фізіотерапевта і похитав головою, а фізіотерапевт повторив тест і теж не відчув опору — я зайшов у душ і плакав десять хвилин. У той момент я справді подумав: "Це розрив".

Коли наступного дня я пішов на МРТ і почув хорошу новину (що це все ж не розрив "хрестів"), для мене було на тисячу відсотків зрозуміло, що все закінчено. Я не міг уявити нічого гіршого, ніж чекати на життя після футболу — бути незалежним, їздити у відпустки, проводити час із дітьми — і водночас змушеним переживати свій третій розрив хрестоподібної зв'язки", — сказав Зюле у подкасті "Spielmacher".

Контракт Зюле з дортмундським клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Протягом кар'єри Ніклас захищав кольори "Гоффенгайма", "Баварії" та дортмундської «Боруссії». У складі мюнхенського клубу він п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Суперкубок Німеччини, двічі здобував Кубок Німеччини, а також перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Міжконтинентальному кубку.

За збірну Німеччини захисник провів 49 матчів та забив один гол. У Бундеслізі він зіграв 299 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст "Челсі" та збірної Бразилії завершив кар'єру через проблеми з серцем.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
139
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie