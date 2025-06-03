Переможець Ліги чемпіонів зробив пропозицію щодо трансферу гравця збірної України

Ілля Забарний / © Associated Press

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Французький ПСЖ, який минулого тижня вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, зробив пропозицію щодо трансферу українського захисника "Борнмута" Іллі Забарного.

Про це повідомив журналіст видання RMC Sport Фабріс Гокінс.

За даними джерела, спортивний радник паризького клубу Луїш Кампуш у понеділок, 2 червня, прилетів до Англії на перемовини з представниками "вишень".

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Зазначається, що сам Забарний уже дав згоду на перехід до ПСЖ.

Парижани хочуть закрити трансфер якнайшвидше. Однак керівництво "Борнмута" не збирається дешево продавати 22-річного українця, який є незамінним гравцем у захисті команди.

Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "Борнмутом" до кінця червня 2029 року.

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У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів за клуб та віддав один асист. "Вишні" фінішували на 9-му місці в АПЛ.