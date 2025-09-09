Переможець Ліги Європи очолив новий клуб Зінченка

Ангелос Постекоглу / © Associated Press

"Ноттінгем Форест", який нещодавно орендував у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка, призначив Ангелоса Постекоглу новим головним тренером.

Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.

Деталі контракту із 60-річним австралійським фахівцем не розголошуються.

На цій посаді Постекоглу змінив португальця Нуну Ешпіріту Санту, якого сьогодні було звільнено.

Останнім місцем роботи Ангелоса був "Тоттенгем", в якому він провів два роки. Минулого сезону австралієць зі "шпорами" став переможцем Ліги Європи, але в АПЛ посів лише 17-те місце, на межі із зоною вильоту.

Раніше Постекоглу також працював з шотландським "Селтіком", японським клубом "Йокогама Марінос", збірної Австралії та декільком австралійськими командами.

Після трьох турів нового сезону "Ноттінгем Форест" посідає 10-те місце в АПЛ. "Лісовики" перемогли "Брентфорд" (3:1), зіграла внічию з "Крістал Пелас" (1:1) і програли "Вест Гему" (0:3).

Наступний матч нова команда Зінченка проведе 13 вересня на виїзді проти "Арсенала", який володіє правами на 28-річного українця.