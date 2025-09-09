- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 1 хв
Переможець Ліги Європи очолив новий клуб Зінченка
Ангелос Постекоглу став керманичем "Ноттінгем Форест".
"Ноттінгем Форест", який нещодавно орендував у лондонського "Арсенала" українця Олександра Зінченка, призначив Ангелоса Постекоглу новим головним тренером.
Про це повідомляється на офіційному сайті англійського клубу.
Деталі контракту із 60-річним австралійським фахівцем не розголошуються.
На цій посаді Постекоглу змінив португальця Нуну Ешпіріту Санту, якого сьогодні було звільнено.
Останнім місцем роботи Ангелоса був "Тоттенгем", в якому він провів два роки. Минулого сезону австралієць зі "шпорами" став переможцем Ліги Європи, але в АПЛ посів лише 17-те місце, на межі із зоною вильоту.
Раніше Постекоглу також працював з шотландським "Селтіком", японським клубом "Йокогама Марінос", збірної Австралії та декільком австралійськими командами.
Після трьох турів нового сезону "Ноттінгем Форест" посідає 10-те місце в АПЛ. "Лісовики" перемогли "Брентфорд" (3:1), зіграла внічию з "Крістал Пелас" (1:1) і програли "Вест Гему" (0:3).
Наступний матч нова команда Зінченка проведе 13 вересня на виїзді проти "Арсенала", який володіє правами на 28-річного українця.