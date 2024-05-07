Переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів: яка причина

У реванші між українцем і британцем на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) забере свій титул у надважкій вазі у переможця бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє ESPN, таке рішення IBF ухвалила у зв'язку з тим, що Усик вчасно не провів захист їхнього пояса проти обов'язкового претендента хорвата Філіпа Хрговича.

Оскільки українець і британець одразу після їхнього першого бою, який заплановано на 18 травня в Ер-Ріяді, планують провести поєдинок-реванш, то IBF позбавить переможця свого титулу.

Це означає, що в реванші між Усиком і Ф'юрі, який збираються влаштувати 12-13 жовтня у Саудівській Аравії, на кону стоятимуть лише три головні пояси – WBO, WBA та WBC, але не звання абсолютного чемпіона.

А новий володар титулу IBF у надважкій вазі визначиться у бою між Хрговичем та британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 1 червня.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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