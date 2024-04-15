"Переможе більший звір": відомий тренер зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Марк Тіббс переконаний, що британець здолає українця, якщо добре підготується до поєдинку.

Марк Тіббс, колишній тренер експретендента на пояс у надважкій вазі Ділліана Вайта, поділився думками про бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами фахівця, "Циганський король" використає свою перевагу в габаритах для перемоги над українцем. Водночас він визнав, що в разі неналежної підготовки до поєдинку успіх британця опиниться під питанням.

"Я завжди віддавав перевагу Ф'юрі з однієї простої причини: він більший звір, природжений надважковаговик порівняно з розгойданим крузером. Утім, Усик – чудовий боксер, він розібрався з усіма топовими хевівейтерами світу, включно з Ентоні Джошуа, якого Усик переміг двічі.

Розсічення трохи мене спантеличило, але я повинен поставити на свого друга Тайсона Ф'юрі, нашого британського хлопця. Йому доведеться подбати про своє розсічення, але я все одно думаю, що він переможе, оскільки є більшим звіром.

Але якщо Тайсон погано підготується, то все піде шкереберть. Я ставлю на Ф'юрі. Йому доведеться попітніти в цьому бою. Тайсон розумітиме, як тримати Усика на передній руці, як впоратися з ним і поставити на п'яти. Ф'юрі все одно буде боксувати, але завадить Усику мати такий хороший вигляд, як завжди", – наводить слова Тіббса Boxing Social.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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