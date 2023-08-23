"Переможе достроково": тренер Вайлдера зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Малік Скотт вважає, що український боксер не зіткнеться з проблемами у поєдинку з британцем.

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера, висловився про прийдешній бій між володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

На його думку, українець зможе здобути перемогу нокаутом над суперником з Великої Британії.

"Я вважаю, що Усик переможе достроково. Звісно, ​​Дюбуа – великий хлопець. Звісно, ​​він може його вдарити. Але навіть якщо він його вдарить, що тоді? У Усика одне з найкращих підборідь у дивізіоні. Пропущені удари не вплинуть на нього. Він приймав жорсткіші удари від ще більших боксерів, ніж Дюбуа.

Я вірю, що Дюбуа буде занадто активним. А якщо ти занадто активний з Олександром Усиком – він тебе покарає. Олександр не найбільший панчер, але він тебе покарає, бо він завдасть тобі таких ударів, яких ти не побачиш. Дюбуа ніколи не був у рингу з подібними боксерами.

Враховуючи те, як Усик готується до поєдинків, і з таким опонентом, з яким він має справу зараз, я вважаю, що йому абсолютно нема про що турбуватися. Я маю на увазі, якщо він поставиться до цього хлопця відповідально. Він один з найрозумніших бійців. Я просто не бачу якихось проблем з Дюбуа. Я бачу нокаут", – сказав Скотт в інтерв'ю ESNEWS.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа назвав єдиний спосіб перемогти Усика.

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