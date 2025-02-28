Переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського "Реала" помер у 48-річному віці

Хав'єр Дорадо тривалий час боровся зі складною хворобою.

На 49-му році життя помер ексгравець мадридського "Реала" Хав'єр Дорадо, який 2000 року разом з "вершковими" став переможцем Ліги чемпіонів.

Трагічну звістку 27 лютого повідомила пресслужба мадридського клубу.

За інформацією видання Marca, причиною смерті стала складна хвороба, з якою колишній футболіст боровся упродовж тривалого часу.

Дорадо є вихованцем "Реала", за основну команду мадридців він дебютував 1999 року, але провів лише вісім матчів.

Хав'єр виступав на позиції лівого захисника. Він був частиною команди Вісенте дель Боске, яка виграла Лігу чемпіонів у сезоні-1999/2000.

Також Дорадо виступав за "Райо Вальєкано", "Спортінг Хіхон" і "Мальорку". Він завершив кар'єру 2012 року.

Раніше повідомлялося, що у віці 31 року померла колишня футзалістка збірної України.

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