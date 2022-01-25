Переможець "Тур де Франс" потрапив у тяжку ДТП та переніс кілька операцій (фото)

Відомий спортсмен отримав серйозні травми.
Колумбійський велогонщик Еган Берналь, переможець "Джиро д'Італія" 2021 року та "Тур де Франс" 2019 року, отримав травму внаслідок зіткнення з автобусом під час тренування у понеділок, 24 січня.
Повідомляється, що двадцятип'ятирічний спортсмен зіткнувся з автобусом у Гачансіпі, Кундінамарка (Колумбія), який несподівано зупинився перед ним, щоби висадити пасажира.
Як повідомляє Cyclingnews, Берналь отримав ряд важких травм: перелом стегна і надколінка, пошкодження шиї, грудної клітки, нижніх кінцівок, опорно-рухового апарату та закриту травму грудної клітки.
#ATENCION | ♂️ Egan Bernal acaba de sufrir un fuerte accidente con un bus en la vía a Gachancipá. Las primeras informaciones indican que no está herido de gravedad…— Mundo Ciclístico (@mundociclistico) January 24, 2022
Información en desarrollo…#URGENTE #EganBernal #Ciclismo #Colombia pic.twitter.com/rv9emozUYl
Сьогодні вночі Берналя прооперували, зараз його стан стабільний. Очікується, що відновлення гонщика триватиме 6-7 місяців.
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