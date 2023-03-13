"Переможець забирає все": Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою (відео)

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Британець опублікував відео у себе в Instagram, в якому закликав українця погодитися на проведення їхнього бою без опції реваншу.

"Привіт, це Тайсон Ф'юрі. Маю коротке включення. Сьогодні я розмовляв з юристом щодо опції реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком. Як щодо того, щоб не було жодного бісового пункту про право на реванш? Для нас обох.

Давайте повністю підвищимо ставку. Ніколи не варто турбуватися про те, що буде в майбутньому і скільки доларів можна отримати після поразки. 29 квітня, без опції реваншу. Переможець забирає все, лузер йде додому ні з чим. Як щодо цього? Погоджуйся", – сказав Ф'юрі.

Поєдинок між Усиком і Ф'юрі заплановано на 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Нагадаємо, Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Водночас Олександр висунув одну умову – "Циганський король" повинен пожертвувати мільйон фунтів для України.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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