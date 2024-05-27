Переможне прощання Хаві: "Барселона" обіграла "Севілью" в останньому матчі сезону Ла Ліги (відео)

"Барселона" на виїзді здобула перемогу над "Севільєю" в матчі заключного, 38-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї завершився з рахунком 1:2 .

На 15-й хвилині "синьо-гранатових" вивів уперед Роберт Левандовські, забивши свій 19-й гол у сезоні Примери.

"Нервіонці" відповіли на 31-й хвилині влучним пострілом Юссефа Ен-Несірі.

Однак після перерви каталонці відзначилися вдруге. На 59-й хвилині перемогу "блаугранас" приніс точний удар Ферміна Лопеса.

Зазначимо, що цей матч став останнім для Хаві Ернандеса на посаді головного тренера "Барселони". Очікується, що найближчим часом команду очолить німецький фахівець Ганс-Дітер Флік.

Огляд матчу "Севілья" – "Барселона"

"Барселона" (85 очок) завершила сезон Ла Ліги чотирма перемогами поспіль і посіла друге місце у турнірній таблиці. "Синьо-гранатові" відстали від чемпіона, мадридського "Реала", на 10 залікових балів.

"Севілья" (41 пункт)зазнала четвертої поразки поспіль і фінішувала на 14-й позиції у чемпіонаті Іспанії.

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