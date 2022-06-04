Переможниця Roland Garros-2022 вкотре підтримала український народ - трибуни вибухнули оплесками (відео)

Польська тенісистка Іга Свьонтек, яка від початку війни активно підтримувала український народ, вкотре відзначилась дружнім жестом.

Найкраща тенісистка світу після завоювання головного трофею Roland Garros-2022 Іга Свьонтек звернулася до українців.

Відео виступу переможниці турніру опублікувала пресслужба Відкритого чемпіонату Франції.

"Я хочу звернутися до України. Будьте сильними, бо війна ще триває. Від свого виступу в Досі я сподівалася, що ситуація покращиться. Я все ще чекаю на це і намагаюся підтримувати Україну", – сказала Свьонтек.

Додамо, що протягом свого виступу на Відкритому чемпіонаті Франції 21-річна полька виходила на матчі з синьо-жовтою стрічкою на кепці.

Нагадаємо, що організатори Roland Garros дозволили брати участь у турнірі представникам Росії та Білорусі. До слова, у півфінальному поєдинку Свьонтек перемогла російську тенісистку.

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