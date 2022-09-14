Переможний дебют: "Рух" виграв перший матч в історії у Юнацькій лізі УЄФА

У середу, 14 вересня, львівський "Рух" з перемоги розпочав новий сезон Юнацької ліги УЄФА.

Львівський "Рух" переміг у матчі першого раунду Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА над польським "Заглембе". Матч завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 24-й хвилині Руслан Непейпієв.

На початку другого тайму "Рух" залишився у меншості - червону отримав Богдан Слюбик. Однак львівській команді вдалося втримати перевагу до кінця поєдинку.

"Рух" вийшов до Юнацької ліги УЄФА в якості чемпіона національної першості України серед команд U-19. У сезоні 2021/22 львів'яни стали першими, випередивши однолітків з київського "Динамо" на одне очко.

Львівський клуб став одним з двох представників України в поточному розіграші Юнацької ліги УЄФА. Інший український клуб, "Шахтар", розпочав виступи через Шлях Ліги чемпіонів з перемог над німецьким "Лейпцигом" (2:0) та шотландським "Селтіком" (2:1).

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