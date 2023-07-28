Переможний гол і асист: володар "Золотого м'яча" яскраво дебютував за саудівський клуб (відео)

Французький нападник Карім Бензема став героєм свого дебютного матчу за саудівський "Аль-Іттіхад".

У поєдинку першого туру групового етапу Арабської Ліги чемпіонів новий клуб чинного володаря "Золотого м'яча" зустрічався з туніським "Есперансом".

Рахунок у матчі було відкрито на 26-й хвилині, коли за "Есперанс" голом відзначився Уссама Бугерра.

На 35-й хвилині "Аль-Іттіхад" відігрався. Бензема, який вийшов у стартовому складі своєї команди, віддав асист – гол забив марокканський нападник Абдерразак Хамдалла.

А на 55-й хвилині 35-річний француз вже сам вразив ворота суперника. Ударом з-за меж штрафного майданчика Карім красиво відправив м'яч у дальній кут. У підсумку його гол став переможним – 1:2.

Відео гола Бензема

KB9

Booom Boom pic.twitter.com/ueE9KNdTpV — Ittihad Club (@ittihad_en) July 27, 2023

Гол Бензема з іншого ракурсу

Додамо, що в цьому матчі за "Аль-Іттіхад" також дебютував і Н'Голо Канте, який влітку перейшов до саудівського клубу з "Челсі".

Нагадаємо, Бензема перебрався до "Аль-Іттіхада" з мадридського "Реала", за який виступав від 2009 року. Француз підписав контракт із саудівським клубом до 2026 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бензема зароблятиме в "Аль-Іттіхаді" 200 мільйонів євро на рік.

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