Переможний гол і асист: володар "Золотого м'яча" яскраво дебютував за саудівський клуб (відео)

Карім Бензема допоміг "Аль-Іттіхаду" виграти матч Арабської Ліги чемпіонів.
Французький нападник Карім Бензема став героєм свого дебютного матчу за саудівський "Аль-Іттіхад".
У поєдинку першого туру групового етапу Арабської Ліги чемпіонів новий клуб чинного володаря "Золотого м'яча" зустрічався з туніським "Есперансом".
Рахунок у матчі було відкрито на 26-й хвилині, коли за "Есперанс" голом відзначився Уссама Бугерра.
На 35-й хвилині "Аль-Іттіхад" відігрався. Бензема, який вийшов у стартовому складі своєї команди, віддав асист – гол забив марокканський нападник Абдерразак Хамдалла.
А на 55-й хвилині 35-річний француз вже сам вразив ворота суперника. Ударом з-за меж штрафного майданчика Карім красиво відправив м'яч у дальній кут. У підсумку його гол став переможним – 1:2.
Відео гола Бензема
KB9— Ittihad Club (@ittihad_en) July 27, 2023
Booom Boom pic.twitter.com/ueE9KNdTpV
Гол Бензема з іншого ракурсу
R1 + O ⚽️ pic.twitter.com/1dsLEySvsK— Ittihad Club (@ittihad_en) July 27, 2023
Додамо, що в цьому матчі за "Аль-Іттіхад" також дебютував і Н'Голо Канте, який влітку перейшов до саудівського клубу з "Челсі".
Нагадаємо, Бензема перебрався до "Аль-Іттіхада" з мадридського "Реала", за який виступав від 2009 року. Француз підписав контракт із саудівським клубом до 2026 року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Бензема зароблятиме в "Аль-Іттіхаді" 200 мільйонів євро на рік.
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